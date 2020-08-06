Son Dakika | Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü resmen açıkladı | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Fenerbahçe'den transfer bombardımanı. Fenerbahçe, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlı kulübe veda eden Gönül, kariyerinin son döneminde bir kez daha Kadıköy'e döndü.
Fenerbahçe, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp transferi, "Her yarım kalan hikaye, mutlu bir sonu hak eder..." mesajıyla paylaştı
Menajeri Ahmet Bulut ile kulüp binasına gelen Gökhan Gönül burada resmi sözleşmeye imza atarak Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu.
. #SevgiLimitTanımazBİZ FENERBAHÇEYİZ! 💛💙 https://t.co/lqQiQQsYwdpic.twitter.com/eQsWxPHbhQ
#SevgiLimitTanımazBİZ FENERBAHÇEYİZ! 💛💙 https://t.co/lqQiQQsYwdpic.twitter.com/eQsWxPHbhQ—Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August6, 2020
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