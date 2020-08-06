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Haber Giriş: 06.08.2020 - 16:01,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü resmen açıkladı | Fenerbahçe Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'den transfer bombardımanı. Fenerbahçe, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlı kulübe veda eden Gönül, kariyerinin son döneminde bir kez daha Kadıköy'e döndü.

Fenerbahçe, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp transferi, "Her yarım kalan hikaye, mutlu bir sonu hak eder..." mesajıyla paylaştı

Menajeri Ahmet Bulut ile kulüp binasına gelen Gökhan Gönül burada resmi sözleşmeye imza atarak Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu.

Son Dakika | Gökhan Gönül Beşiktaşa veda ettiğini açıkladı Fenerbahçe...
Son Dakika | Gökhan Gönül Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı! Fenerbahçe...

 

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