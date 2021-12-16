Son Dakika: Gökhan Gönül'den Fenerbahçe, Barcelona, Bayern Münih ve Galatasaray açıklaması! "Osayi bek değil, Ferdi sağ bek olursa başarılı olur"

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Gönül, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"KAZANABİLECEĞİMİZ ÇOĞU MAÇTAN PUANSIZ AYRILDIK"

"Sezona iyi başlayamadık. Herkes farklı pozisyonlarda oynadı ve takım olarak birlikteliği sağlayamadık. Bu sezon başı kazanabileceğimiz maçların çoğunda puansız ayrıldık. Aleyhimize bariz hatalar da oldu maalesef. Son 8-10 maçtır olan periyotta içeride kazanıp dışarıda kaybediyoruz ama çok kötü oynayarak kaybetmiyoruz. İnşallah galibiyetle devam eder serimiz. Devre arasına daha iyi sonuçlarla girersek, birçok şeyi devre arasından sonra değiştireceğimize inanıyorum."

"Sakatlığımla ilgili hiçbir problemim kalmadı. Futbolu seviyorum. İnşallah bu önümüzdeki maçta da hocam şans verirse sahada olacağımı düşünüyorum. İnşallah kazanarak yolumuza devam ederiz."

"Ben fazla metropolitan şehirleri sevmediğim için Rize gibi yerler benim için hem spora kafamı verebilmek hem de kendimi dinleyebilmek açısından çok güzel bir şehir."

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"VAR'DAN SONRA YAPILAN HATALARA İNANAMIYORUM"

"Eskiden VAR olmadığı dönemde bir şekilde hakeme itiraz ediyorduk. Bazen itirazlarımızda sonradan izleyince hata yaptığımızı da görüyorduk. Hocam eline çarptı diyorduk, Gökhan görmedim diyordu. O zaman evet olabilir diyorduk. Biz de bir şekilde kendimizi içimizde rahatlatıyorduk. Hakem de insan sonuçta görmedi diyorduk. VAR'dan sonra bazı hatalara gerçekten inanamıyorum, aklım almıyor. Tamam görmemiş olabiliyor ama VAR'da 4 tane daha hakem pozisyonu istediği gibi izledikleri halde yaptığı hatalara inanamıyorum. Bazen diyorum ki acaba VAR olmasaydı."

"BAZEN FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

"1+1 kontratım vardı Fenerbahçe ile yeni gelen hocanın kendi sistemi kendi planları böyleydi. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp futbola veda etme düşüncem vardı ama olmadı. Bazen bırakmayı düşündüm ama sonra dedim ki evde oturup acaba bırakmasa mıydım düşüncesini yaşar mıydım diye düşünüp devam etme kararı aldım. Şu an Çaykur Rizespor'dayım. İnşallah burada da kimseye mahçup olmayıp işimi en iyi şekilde yaparım."

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDI MI?

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"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'dan resmi teklif almadım. Çok fazla konuşuluyor ülkede böyle şeyler ama her zaman önemli olan kısmı resmi olan teklif. Futbolun en güzel yanlarından biri de bu. Yarının ne olacağını bilememek. Her an her şey olabilir. Tekrar Fenerbahçe'de oynayabilirim, neden olmasın."

"EMRE BELÖZOĞLU'NA İNANCIM TAM"

"Fenerbahçe'de son 10 maçta Emre Belözoğlu hocam olarak görev yaptığı dönemde inanılmazdı. Ben bu ülkenin yetiştirdiği sayılı hocalardan biri olacağım diyor. Ben de buna inanıyorum açıkçası."

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GÜNDEMİNDE TRANSFER VAR MI?

"Şu an sadece Rize'deki kontratıma odaklandım. Burada 2 sene daha oynayıp görevimi en iyi şekilde yerine getirmeyi istiyorum. Yarının neler getireceğini bilemeyiz. Kariyerimle ilgili çok pişmanlığım yok."

"SADECE İYİ OYUNCULARDAN KURULU OLMAK YETMEZ"

"Büyük takımlarla olan makas baya daraldı. Bence önemli olan sadece iyi oyunculardan kurulu olmak yetmez. Takım olarak hareket etmek önemli. Anadolu takımı diye tabir ettiğimiz bizler bazen yeteneğin yetmediği dönemlerde takım olarak mücadele etmenin karşılığını bayağı bayağı alıyoruz ligde. Bir yerde yetenek diğer tarafta takım olarak hareket etmek aradaki makasın daralmasının en önemli sebeplerinden birisi"

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BENFICA MAÇINDA YAŞADIĞI SAKATLIK

"Sakatlandığım Benfica maçını hemen hemen hatılamıyorum. Başkalarının anlattığı şeyleri biliyorum. Beni sedyeyle içeri götürüyorlar. Müdahale ediyorum. Başımda bir doktor, dikiş atıyorlar. Bir daha gözlerimi açıyorum koridordayım. 15 dakika geçmiş ama diyormuşum ki hocaya söyleyin değişiklik yapmayın ben girerim. Bir daha gözümü açıyorum hastanedeyim. Ben çıkana kadar bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Çıktıktan sonra turu atlayıp atlamadığımızı sormak bence akla gelecek ilk sorular olur."

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"BÜYÜK TAKIMLARI TÜRK HOCA ÇALIŞTIRSIN İSTERİM"

"Hem yerli hem yabancı hocalarla diyaloğum iyiydi her zaman. Her hocanın saha içi ve saha dışı stratejileri farklı. Gönlüm ister ki Türkiye'de özellikle büyük takımları Türk hocalar çalıştırsın. Onların bizim ligimizde yaşadığı şampiyonluklardan sonra Avrupa'da Türk hocaların takımın başında sahaya çıkması benim adıma gurur kaynağı."

"Milli takımın beklentileri ilk başta oynanan oyunla fazla arttı. Beklentiniz çok fazla, gerçekleşmediğinde de hayal kırılığı o kadar büyük oluyor. Çok da kolay maçlar yok önümüzde ama neden olmasın. Hep vardır ya biz bitti demeden bitmez diye. Son sözü söyleyecek olan yine bizim sporcularımız. Onlar bu formanın ağırlığını bence biliyorlar. Biz de onların başarıda da başarısızlıkta da yanındayız. Ben de milli takımda oynadım. Onların neler hissettiğinin çok farkında olan biri olarak söylüyorum. Hepsinin arkasındayız."

VALENTIN ROSIER BURAK KAPACAK VE FERDİ KADIOĞLU SÖZLERİ

"Burak Kapacak'ı çok beğeniyordum. O dönemin parlayan yıldızlarından biriydi. Ancak Fenerbahçe'de süre bulamıyor. Şu an en iyi sağ bek bence Valentine Rosier. Fenerbahçe'de Samuel bana göre bek değil. Ferdi, bir kanat oyuncusu olmasına rağmen inanılmaz bir performans sergiliyor. Hem bek hem kanat hem hücumu çok iyi oynuyor. Ben de kanat oyuncusuydum, sağ bek olarak devam ettim. Ferdi de bunu yaparsa başarılı olabilir."

BAYERN MÜNİH VE BARCELONA İDDİALARI

"2007-2008 civarında çok net bildiğim teklifler vardı. Herkesin unuttuğu bir şey var. Benim gidebilmem için önce kulübümün anlaşması lazımdı. Bu pişmanlık değil ama içimde kalan, gitseydim acaba ne olurdu sorusu var. 22-23-24-25 yaşlarımda bu tarz teklifler vardı. İspanya ve İngiltere'den 3-4 tane çok ciddi net teklif vardı."