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Futbol
Haber Giriş: 16.07.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da! Fenerbahçe sonrası imzaladı...

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Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.

Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Son Dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizesporda Fenerbahçe sonrası imzaladı...

Son Dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizesporda Fenerbahçe sonrası imzaladı...

Son Dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizesporda Fenerbahçe sonrası imzaladı...

Son Dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizesporda Fenerbahçe sonrası imzaladı...

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