Son Dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da! Fenerbahçe sonrası imzaladı...
Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.
Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.
Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Hoş Geldin Gökhan Gönül💪 pic.twitter.com/p0JX40dkNP— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 16, 2021