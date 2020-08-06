Son Dakika | Gökhan Gönül Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan ve bu sezon siyah beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, siyah beyazlı ekibe veda etti.

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Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönecek. Transferle ilgili Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

AHMET BULUT VE GÖKHAN GÖNÜL KULÜP BİNASINDA

Öte yandan menajer Ahmet Bulut ve Gökhan Gönül, transfer görüşmelerini tamamlamak için kulüp binasına geldi.

Gökhan Gönül ayrılık sonrası şu açıklamayı yaptı:

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Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönecek. Transferle ilgili Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül’ün menajeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe Kulüp binasına geldi.