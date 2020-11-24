Son Dakika | Gökhan Gönül açıkladı! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Peki Gökhan Gönül derbide forma giyecek mi? Kasığında yırtık tespit edilen ve 3-4 hafta dinlendirilmesi beklenen Gökhan Gönül, Beşiktaş önünde oynamak istediğini söyledi. 35 yaşındaki oyuncu, doktorlardan maça yetiştirilmesini istedi. Kulüp doktorları oynamasını riskli bulsa da, son kararı Erol Bulut verecek.



GÖKHAN GÖNÜL ISRARLA OYNAMAK İSTİYOR.



Sezon başı siyah beyazlı ekiple sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan ve eski takımı Fenerbahçe ile anlaşan Gökhan Gönül, Beşiktaş önünde oynamak istediğini söyledi.

BENİ MAÇA YETİŞTİRİN

35 yaşındaki Gökhan Gönül, doktorlardan maça yetiştirilmesini istedi. Ancak kulüp doktorları Gökhan'ın oynamasını riskli buluyor. Bununla ilgili son kararı Erol Bulut verecek.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadele pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.