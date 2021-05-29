Son dakika: Gökdeniz Bayrakdar'dan transfer açıklaması!

Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Gökdeniz Bayrakdar, "Uzun bir lig periyodu vardı ve lig yoğun geçti. Ardından da fire vermeden milli takıma geldik. 2 Haziran’da Ukrayna ile hazırlık maçımız var ve onu da oynayarak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarına hazırlanmak istiyoruz" dedi.



"GELECEK SEZON FARKLI OLACAK"



Ümit Milli Futbol Takım’ın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren ve beklenenden erken dönüş yapan 19 yaşındaki futbolcu, "Sırbistan maçında erken dakikalarda talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ameliyat oldum ama bir ay erken döndüm. Kondisyon olarak kaybım olsa da güçlü dönmeye çalıştım. Bir sonraki sezon daha farklı bir sezon bizi bekliyor "diye konuştu.



Kendisini A Milli Takım için hazırladığını söyleyen Bayrakdar, "Önce alt yaş kategoriler yer almak gerekiyor sonra A Milli Takıma geçmek lazım. Takımda başarılı olarak, skor üreterek milli takıma gitmem gerekiyor. Zor bir süreç önce önümüzde Ukrayna maçı var. Yeni sezon ise milli takım için plan yapılabilir" ifadelerini kullandı.



"RESMİ TEKLİF YOK"



Adının kulüplerle anılmasıyla ilgili olarak genç hücum oyuncusu, "Transferimle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü resmi bir durum yok. Hedefim Avrupa. Avrupa’ya gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.



BÜNYAMİN BALCI: ELEMELERE MORALLİ GİTMEK İSTİYORUZ



Milli takım kampında yer almasında dolayı mutlu olduğunu belirten Bünyamin Balcı, "Burada olmaktan çok mutluyum ve çok güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. Eğlenceli bir antrenman sürecimiz var. 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarımızdan önce de Ukrayna maçımız var, o maçı kazanarak elemelere moralli gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"SÜPER KUPA’YI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarına vurgu yapan Balcı, "Çok zor bir lig geçirdik, kovid ve takımda sakatlıklar yaşadık. Ligde kalmayı başardık, kupada da final oynadık. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk, inşallah Süper Kupa’yı kazanarak telefi etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.



"HER TÜRK GENCİNİN HAYALİ A MİLLİ TAKIM"



En büyük hedefinin A Milli Takım’da forma giymek olduğunu söyleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Her Türk gencinin hayali A Milli Takım’da olmak. Çok çalışarak o formanın hakkını vermek istiyorum. Avrupa’da oynamayı çok istiyorum. Türk bayrağını orada onurlu ve gururlu bir şekilde temsil etmek taşımak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"İDOLÜM KIMMICH"



Hem orta saha hem de sağ bek oynayan Balcı, "Altyapı sürecinde hep orta saha oynadım. A takımda ise sağ beke geçtim. Orta sahadaki mücadele ve agresiflik ruhuyla sağ bek oynadım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İdolüm Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich. O da hem orta saha hem de sağ bek oynuyor. Stillerimiz de benziyor" dedi.

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