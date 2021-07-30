Son Dakika: Godin transferinde fark azalıyor! Beşiktaş ile Cagliari arasındaki fark...

Spor Servisi/İsmail ER Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek kadro için çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da talebi doğrultusunda stopere tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen siyah beyazlıların bu noktada görüştüğü isimlerden biri olan Diego Godin için hareketli saatler yaşanıyor.

Beşiktaş Kulübü, İtalya Serie A ekibi ile sıkı bir pazarlığa girişirken, aradaki farkın 900 bin Euro olduğu öğrenildi. 35 yaşındaki futbolcunun Cagliari ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan ve takımda en çok maaş alan isimlerden biri olarak öne çıkan Godin konusunda Cagliari de yüksek ücreti nedeniyle yıldız savunmacıyı elden çıkarmanın yollarını ayrıyor. Bu transferde görüşmeler olumlu ilerlerken, Beşiktaş’ın Godin’i kadrosuna katmaya yakın olduğu bildirildi.

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