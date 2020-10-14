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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Son dakika | GMG Kastamonuspor'da koronavirüs krizi! 5 kişi pozitif...

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Son dakika | GMG Kastamonuspor'da koronavirüs krizi! 5 kişi pozitif...
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da teknik heyetten bir kişi, bir futbolcu ve 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kastamonuspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor ile bugün oynanacak maç öncesi teknik heyet, futbolcu ve personele Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan test sonucu teknik heyetimizden 1, sporcularımızdan 1 ve personelimizden 3 kişinin testi pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 5 kişinin tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup gerekli önlemler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika | GMG Kastamonusporda koronavirüs krizi 5 kişi pozitif...

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