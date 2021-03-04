Son Dakika: Giuliano'ya tazminat müjdesi! FIFA kararını verdi...

Spor Arena Dış Haberler | Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Giuliano de Paula, alacakları sebebiyle eski kulübü Al-Nasr'a açtığı davayı kazandı.

Suudi basınından Saudi Al-Riyadiah Gazetesi'nde yer alan habere göre; FIFA, alacakları nedeniyle eski takımı Al-Nasr'a açtığı davada Brezilyalı futbolcuyu haklı buldu ve kulübün 4.5 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Henüz nihai karara bağlanmayan davaya ilişkin Al-Nasr kulübünün temyiz hakkı bulunuyor. Suudi temsilcisi, yasal süreç kapsamında belirlenen tarihler arasında söz konusu tazminat kararına itiraz edebilir.

Ancak belirlenen sürenin dolması halinde Al-Nasr'ın itiraz hakkı geçerliliğini yitirecek. Gelen haberlere göre de Suudi ekibi henüz resmi olarak itiraz sürecini başlatmadı.

AL-NASR NE YAPMAK ZORUNDA?

Ekonomik olarak zor günler geçiren Al-Nasr, bahsi geçen tazminatı ödememek için Giuliano de Paula'nın maaşını zamanında aldığını ve Brezilyalı oyuncuya herhangi bir borcunun olmadığını ispatlamak zorunda.

Suudi takımının yalnızca eski oyuncularına yaklaşık 49 milyon euro borcu olduğunu iddia ediliyor.

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