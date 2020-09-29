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GeriFutbol Son Dakika | Giuliano Al Nassr'dan resmen ayrıldı!
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Futbol
Haber Giriş: 29.09.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Giuliano Al Nassr'dan resmen ayrıldı!

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Son Dakika | Giuliano Al Nassr'dan resmen ayrıldı!
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giulliano, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrıldığını resmen açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Giuliano şu ifadeleri kullandı:

2 yıldır birlikte yaşadığımız bütün duygular için Al Nassr taraftarlarına teşekkür ediyorum. Ligi ve süper kupayı kazandık ve bu başarılar harikaydı. Şu anda açıklayamayacağım sebeplerden ötürü bugün takımdan ayrılıyorum. Al Nassr gibi bir kulübün tarihinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum ve gelecek için başarılar diliyorum.

Son Dakika | Giuliano Al Nassrdan resmen ayrıldı

Son Dakika | Giuliano Al Nassrdan resmen ayrıldı

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