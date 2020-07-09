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Haber Giriş: 09.07.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Son Dakika | Girsunspor'da Hakan Kutlu'nun sözleşmesi feshedildi!

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Son Dakika | Girsunspor'da Hakan Kutlu'nun sözleşmesi feshedildi!
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TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'da teknik direktör Hakan Kutlu'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi. beIN SPORTS'un haberine göre Giresunspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmesini feshetti.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Kutlu, oyuncuların son iki karşılaşmada forma giymek istemediklerini belirterek ""Beklemediğimiz ve istemediğimiz bu durum karşısında, ben ve ekibim bundan sonraki süreçte sağlıklı çalışma şartlarımızın devamının zor olduğuna kanaat getirmiş bulunuyoruz. Aldığımız bu kararın Giresunspor’a nihai bir veda olmadığını özellikle belirtmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika | Girsunsporda Hakan Kutlunun sözleşmesi feshedildi

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