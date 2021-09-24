Son Dakika: Giresunspor maçı sonrası o görüntü! Mesut Özil ve Vitor Pereira...

Haberin Devamı

Spor Arena Detay - Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek rakiplerinin puan kaybettiği dönemeçte kritik bir avantaj yakalamış oldu.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil kaydederken, konuk takımın tek sayısı ise 85. dakikada Souleymane Doukara'nın ayağından geldi.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 13'e yükselterek 4. sıraya yerleşirken, ligin yeni takımı GZT Giresunspor ise 1 puanla 19. basamakta kaldı.

GALİBİYET GELDİ, YÜZLER GÜLDÜ

Fenerbahçe'de araları bozuk olduğu öne sürülen teknik direktör Vitor Pereira ve Mesut Özil'in GZT Giresunspor galibiyeti sonrasındaki saha içindeki keyifli görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Sarı lacivertli ekibin ligdeki ilk yenilgisini aldığı Medipol Başakşehir mücadelesine kenarda başlayan ve sonradan oyuna dahil olan Mesut Özil, müsabaka sonrasında büyük üzüntü yaşamış ve hocasının kendisine uzattığı eli fark etmemişti.

Haberin Devamı

İkilinin geçtiğimiz haftaya damga vuran o karelerinin ardından bu haftaki pozları dikkat çekti. O anları kare kare fotoğraflayan isim ise Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat oldu.

Fotoğraflarda teknik direktör Vitor Pereira'nın, 90 dakika sahada kalan ve hem attığı golle hem de koşu mesafesiyle galibiyette büyük payı olan öğrencisini tebrik ettiği görülüyor.

GİRESUNSPOR GALİBİYETİ SONRASI MESUT ÖZİL & VITOR PEREIRA





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETİ SONRASI MESUT ÖZİL & VITOR PEREIRA













MESUT ÖZİL'İN KOŞU MESAFESİ DAMGA VURDU

Fenerbahçe’nin geçen sezonun devre arasında transfer ettiği ve dönem dönem eleştirilen Mesut Özil, bu sezon adeta özüne döndü. Sezona çok iyi hazırlandıktan sonra performansıyla da eski günlerini anımsatan dünyaca ünlü futbolcu, Giresunspor karşısında da günün en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

KANARYA'DA İKİNCİ SIRADA

Karadeniz ekibi önünde 11.3 kilometre koşan Mesut Özil, 12.5 km koşan takım arkadaşı Luiz Gustavo ve 11.8 kilometre mesafe kat eden Giresunsporlu Flavio’nun ardından sahanın en çok koşan 3. ismi olmayı başardı.

Haberin Devamı

Bununla beraber Kanarya’nın 2. golüne imza atan yıldız futbolcu, bu sezon toplamda 4 gole direkt katkı yaptı. Özil, Süper Lig’deki Adana Demir ve Avrupa Ligi’ndeki Frankfurt maçlarında da gol atarken Antalya karşısında da bir asist yapmıştı.

TEK ŞUTUNDA KALECİYİ AVLADI

Mesut Özil, takım arkadaşlarına 45 pas verirken, yüzde 82,2’lik isabet oranı yakaladı. Rakip sahada yüzde 73’lük pas isabet oranıyla oynayan F.Bahçeli yıldız, 3 ikili mücadele kazandı, çektiği tek şutta fileleri havalandırdı. Savunma yönünde de 2 top kapmayı başardı.