Son dakika: Giresunspor - Beşiktaş maçı sonrası Güntekin Onay'dan Valerien Ismael'e ağır eleştiri!

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti.

Maçın son anlarında Giresunspor'un oğulcan Çağlayan ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galibiet alan Beşiktaş puanını 18'e çıkardı. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

TAYYİP TALHA İLKİ BAŞARDI

Giresunspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında ilginç anlar yaşandı. Siyah-beyazlılarda Masuaku'nun sağdan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanında yaşanan karambol sonrası Tayyip Talha Sanuç topu ağlara gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemeye gitti. Uğurlu, pozisyonu izledikten sonra, karambolde Weghorst'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal ederek Beşiktaş lehine penaltı verdi. Beşiktaş'ta penaltıdan topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan'ı geçemedi.

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Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha Tayyip Talha çıktı. Genç savunma oyuncusu, yaşanan karambolde bu kez rövaşatayla ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

Tayyip Talha, Beşiktaş'a transferinden önce 4 Eylül 2022'de oynanan Hatayspor-Adana Demirspor maçında benzer bir senaryoyu yaşamıştı.

Adana Demirspor formasıyla, Hatayspor karşısında 90+3. dakikada Akintola’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topu ağlara göndermişti. Maçın orta hakemi Burak Şeker önce golü vermişti, daha sonra VAR’ın uyarısı ile pozisyonu izleyip filelere giden topu iptal etmişti.

90+8. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından Gökhan İnler’in ortasında Tayyip Sanuç bir kez daha topu ağlara göndermiş ve takımına 1 puan kazandırmıştı.

Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda iki gol atan Tayyip Sanuç, aynı zamanda bu sezon iki takımın formasıyla rakip fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu.

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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus ve Güntekin Onay, Giresunspor - Beşiktaş maçını köşelerinde değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: TAYYİP TALHA'NIN DAGA GECESİ! BEŞİKTAŞ VAR'DAN DÖNEN GOLLE 3 PUANI KURTARDI

Ismael’den pek alışkın olmadığımız verimli hamle girişimi, bu kez takıma taze kan getirdi. Valerien İsmail, Salih ve Ghezzal gibi yaratıcılık becerisi yüksek iki oyuncunun yokluğunda Tayfur ve Gedson Fernandes ile başladı. İlk dakikalardan itibaren Beşiktaş baskısı Giresunspor’un atak olgunlaştırmasına veya pas yapmasına dahi izin vermeyecek nitelikteydi. Saiss’in 13’te sakatlanıp yerini Emrecan’a bırakması duran toplarda ofansif anlamda Tayyip Talha’nın ileri çıkmasına fırsat sağladı.

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EN iLGiNÇ VAR POZiSYONU

Bu güneşe kar dayanır mı derken belki de VAR’ın dünya futboluna girdiği tarihten bu yana karşılaşılabilecek en ilginç pozisyonun yaşandığı esnada Beşiktaş’ın penaltısı geldi. Karambol resmen Rusların matruşka bebekleri gibiydi. VAR hangi pozisyona elini atsa altından bir başka pozisyon çıkıyordu. Nihayetinde kazanılan penaltıyı gecenin kilit ismi Onurcan kurtarınca siyah beyazlıların gol baskısı ardı arkası kesilmeyen ataklarla sürdü. Şık vuruşların birbirini takip ettiği pozisyonda Tayyip Talha’nın golü geldi.

Penaltıyı kalecinin kurtarmasından daha enteresan topun çizgide tümseğe çarpıp dışarı çıkarken birden bire içeri doğru yönelmesiydi. Buna zeminin azizliği değil olsa olsa tuhaflığı denir. Hem savunmasıyla hem hücuma katkısıyla yarınların yıldızı olmaya aday bir Tayyip Talha izledik. İlk sekiz haftaya göre daha arzulu oynayan ve dikine pozisyon yaratan roldeydi. Sezon başından itibaren hücum hattında adından çokça söz ettiren Weghorst’taki son dönemdeki düşüşü anlamlandıramıyorum.

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ONURCAN FARKI ÖNLEDi

Onurcan’ın kurtarışları maçın kopmasını ve farkın açılmasını engellerken aynı zamanda ikinci 45’te de takımının oyunu dengelemesine zemin hazırladı. Bu kez de ilk 45’te esamesini okumadığımız kaleci Ersin’in kritik hamleleri geldi. Valerien İsmael’den RedmondGhezzal ve Rosier-N’Koudou hamleleri aynı dakikada geldi. İsmael’den özellikle 2. yarılarda pek alışkın olmadığımız verimli hamle girişimi, bu kez takıma taze kan getirdi. Son iki senedir oyunun geriden kurulmasının meleke olarak benimsendiği ligimizde bu sistemde oynayan takımların kesinlikle kaleci ve defans oyuncularının ayağının düzgün olması gerektiğinin ispatı bir 90 dakika izledik.

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GiRESUN BASTIRDI AMA...

Futbolda en tehlikeli skor 1-0 giden maçlardır. Son anlarda Giresunspor baskısını artırdı ve beraberlik için yüklendi ve fırsatı da buldu ancak ofsayta takıldı. Beşiktaş genelinde iyi oynadığı maçtan VAR’dan dönen golle 3 puan almayı başardı. Başakşehir yenilgisi ve ardından Fenerbahçe beraberliği ile 5 puan kaybeden Beşiktaş adına değerli 3 puan oldu.

GÜNTEKİN ONAY: KOLAY MAÇI ZOR BİTİRDİ

Beşiktaş 3 puan için kararlılığını ilk dakikadan itibaren gösterdi. İlk 45 dakika boyunca sürekli arayan siyah beyazlılarda forvetlerin yapamadığını genç stoper Tayyip Talha yaptı ve biri VAR’dan ofsayt gerekçesi ile dönen 2 gole imza attı. Transferin son gününde çok doğru bir hamleyle alınan Tayyip Talha, savunmada da kusursuz bir futbol ortaya koydu ve “maçın adamı” seçilmeyi fazlasıyla hak etti.

iLK YARI HER ŞEY iYiYDi

İlk 45 dakika Giresunspor’a hiç pozisyon vermeyen Beşiktaş’ta Tayfur, sorumluluk alan, sürekli oyunun içinde kalan ve takım arkadaşlarıyla iyi yardımlaşan bir görüntü ortaya koydu. Josef de Souza da geçen haftaların üzerinde bir performans ortaya koydu ve galibiyette önemli pay sahibi oldu. İlk 45 dakika Beşiktaş açısından her şey olumluydu. Ancak 2’nci yarıda dakikalar ilerledikçe aşağı doğru inen bir grafik daha gördük.

HAMLE YAPMIYOR, KURCALIYOR

Valerien İsmael oyuna hamle yapmıyor, kurcalıyor. 1-0 önde giden maçta 5 değişiklik birden yapıp herkesin pozisyonuyla oynadı, takımın yarısını değiştirdi. Sağ bek Tayfur’u orta sahaya çekip; orta saha Necip’i sağ beke aldı. Duraklamalar ile birlikte maçın bitimine 20 dakika varken tüm değişiklik haklarını kullanıp herhangi bir oyuncunun sakatlanma olasılığını düşünemedi. Nitekim Emrecan sakatlandı ve maçı sakat sakat tamamladı.

TAKTiK ZEKASI YÜKSEK DEĞiL

Beşiktaş’ın iyi bir kadrosu var ancak fark yaratan, taktiksel zekası yüksek bir teknik direktörü yok. Her şeyden önce hücumda çoğalma, gerektiğinde oyunu sete çevirme, atak devamlılığı ve çeşitliliğiyle oynayan bir Beşiktaş yok. Atakları erken bitirme yorgunluk ve topun peşinden koşmak olarak Beşiktaş’a geri dönüyor. Santimetreler ile VAR’dan ofsayt gerekçesiyle dönen Giresun golü Valerien İsmael’i kurtardı. Ancak Beşiktaş, kolay kazanması gereken bir maçı ecel terleri dökerek tamamladı.