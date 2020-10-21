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Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Giresunspor 4-3 Adanaspor maç özeti ve golleri

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Son Dakika | Giresunspor 4-3 Adanaspor maç özeti ve golleri
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TFF 1. Lig 6. hafta maçında Giresunspor sahasında Adanaspor'u 4-3 mağlup etti ve puanını 11'e yükselterek 5. sıraya yerleşti. Adanaspor ise 9 puan ile 7. sıraya geriledi.

TFF 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-3'lük skorla Giresunspor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. ve 88. dakikalarda Ibrahima Balde, 25. dakikada Mamadou Diarra, ile 85. dakikada Erol Can Akdağ kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 64. dakikada Celil Yüksel ve 76. ile 82. dakikalarda Ognjen Ozegovic'ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından Giresunspor puanını 11'e yükseltti ve 5. basamağa yerleşti. Adanaspor ise 9 puan ile 7. sıraya geriledi.

Giresunspor önümüzdeki hafta Altay deplasmanına konuk olurken, Adanaspor sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak

 

Son Dakika | Giresunspor 4-3 Adanaspor maç özeti ve golleri

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