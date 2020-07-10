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GeriFutbol Son Dakika | Giorgio Marchetti'den TFF'ye teşekkür!
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Haber Giriş: 10.07.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Son Dakika | Giorgio Marchetti'den TFF'ye teşekkür!

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Son Dakika | Giorgio Marchetti'den TFF'ye teşekkür!
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UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladığı için Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ile yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.

Giorgio Marchetti, "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." dedi.

 

Son Dakika | Giorgio Marchettiden TFFye teşekkür

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