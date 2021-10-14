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Son Dakika: Gigi Becali'den skandal aşı yasağı! "Silahla vurulmayı tercih ederim"

#Gigi Becali#Koronavirüs#Aşı
Son Dakika: Gigi Becaliden skandal aşı yasağı Silahla vurulmayı tercih ederim

Rumen futbolunun aykırı figürü Gigi Becali, kulüpte son dönemde artan koronavirüs vakalarının ardından son derece radikal bir karara imza attı. Gigi Becali kulüpte koronavirüs aşısı olmayı yasaklarken, "Aşı olacağıma silahla vurulmayı tercih ederim" dedi.

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Spor Arena Dış Haberler - FCSB'nin aykırı sahibi Gigi Becali, kulüpte görülen koronavirüs vakalarının son dönemde ciddi şekilde artmasının ardından bugün yaptığı açıklama ve verdiği kararla şimşekleri üzerine çekti.

Teknik heyet ve futbolcular dahil olmak üzere kulüp bünyesinde çalışan herkes aşı olmayı yasaklayan Gigi Becali, aldığı bu radikal kararla ülkede gündem oldu. Aşı karşıtı duruşuna kulüp içi yasakları ekleyen Gigi Becali'nin skandal tutumu ve olay yaratan sözleri ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gigi Becali, kulüpte kimsenin aşı olmasına izin vermeyeceğini söyleyerek, "Eğer masada bir silah ve bir aşı yanyana olsa, aşı olmaktansa silahla vurulmayı tercih ederim. Bu kulüpte aşıya yer yok." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Gigi Becaliden skandal aşı yasağı Silahla vurulmayı tercih ederim

"İNSANLARIN AŞI OLMASINI YASAKLAMAK APTALCA"

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Gigi Becali'nin yasak kararı ve aşı karşıtı açıklamalarına cevap veren ilk isim, Rumen futbolunun önemli figürlerinden Dinu Gheorghe oldu. Birçok kulüpe başkanlık görevi yürüten Dinu Gheorghe, ProSport'a verdiği röportajda Gigi Becali'yi hedef aldı.

Dinu Gheorghe, "Gigi Becali takımındaki oyuncularının sağlığına ilişkin onların adına karar veremez. Eğer bir futbolcu aşı olmak istiyorsa ona karışamazsınız. Bu konu çok dikkatli bir şekilde ele alınmalı. İnsanların bu lanet olası virüse yakalanmama isteğine ihanet edemezsiniz. İnsanların bu konunun ciddiyetini anlamadığını görüyorum. Gigi Becali'nin yakın zamanda yeni bir açıklama yapmasını umuyorum. Aşı olmak sizi virüsten kesin ve sonsuza dek korumuyor bunu biliyorum ancak elimizde bu virüsle mücadele edebilecek bir ilaç var. Ayrıca aşı olmak yalnızca bizi değil çevremizin de virüs kapmasını önler. İnsanların aşı olmasını yasaklamak son derece aptalca." dedi.

Son Dakika: Gigi Becaliden skandal aşı yasağı Silahla vurulmayı tercih ederim

KYRIE IRVING GERİ ADIM ATMIYOR

Brooklyn Nets'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olana kadar takımdan uzaklaştırdığı Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yıldız oyuncularından Kyrie Irving, kamuoyu tepkisine rağmen tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan ve 7 kez all-star seçilen Irving, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, "Kendim için en iyi olanı yapıyorum. Yargılanmama ve şeytanlaştırılmama neden olabileceğinin bilincindeyim ancak durum bu." ifadelerini kullandı.

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29 yaşındaki basketbolcu, zorunlu aşı uygulaması nedeniyle işini kaybeden insanlar olduğunu hatırlatarak, "Herkes kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapma hakkına sahiptir. Dünyamızın bu şekilde ikiye bölündüğünü görmek üzücü. Aşıyı yaptırmayı seçersen, seni desteklerim. Senin için en iyi olanı yap. Sadece seçimime saygı duyulmasını istiyorum." diye konuştu.

Takımdan uzaklaştırılsa da deplasman maçlarında oynamasının önünde bir engel bulunmadığı için 35 milyon dolarlık maaşının yarısını alabilecek Irving, şunları kaydetti: Mesele para değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bu yalnızca seçme özgürlüğüyle ilgili. Sizce para kaybetmeyi, şampiyonluk mücadelesinden vazgeçmeyi, işimi bırakmayı ister miyim?

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ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. Brooklyn'in de bağlı olduğu New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da Spor salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.

Son Dakika: Gigi Becaliden skandal aşı yasağı Silahla vurulmayı tercih ederim

ANDREW WIGGINS AŞI OLDU

Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, NBA yönetimi tarafından muafiyet talebinin reddedilmesinin ardından koronavirüs aşısı oldu.

Warriors Başantrenörü Steve Kerr, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Kanadalı forvetin aşısını olduğunu ve artık bu konunun kapandığını söyledi.

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NBA , dini gerekçelerle aşıdan muafiyet hakkı talep eden Wiggins’in başvurusunu reddetmiş ve aşı olmadığı sürece Golden State Warriors’in iç saha maçlarında forma giyemeyeceği bildirmişti.

Andrew Wiggins eğer aşı olmasaydı Golden State'in iç saha maçlarının tamamında forma giyemeyecekt ve oynamadığı her iç saha maçında maaşından 350 bin dolar kaybedecekti. Golden State'in iç sahada oynayacağı 41 maç sonrası Wiggins'in kaybı 14 milyon 350 bin doları bulacaktı.

Son Dakika: Gigi Becaliden skandal aşı yasağı Silahla vurulmayı tercih ederim

MICHAEL JORDAN'DAN AŞI PROSEDÖRÜNE DESTEK

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Basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen efsane isim Michael Jordan, NBA'de son dönemde yaşanan Aşı kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Golden State Warriors'tan Andrew Wiggins ve Brooklyn Nets'ten Kyrie Irving, aşı olmak istememeleri sonrası eyalet yasaları gereği takımlarının iç saha maçlarında forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı.

Charlotte Hornets'in sahibi de olan efsane isim Michael Jordan, eyaletlerin uyguladığı aşı zorunluluğu kuralına destek verdiğini belirtti.

Craig Melvin'e verdiği röportajda, "Sağlıklı olmanın önemine vurgu yaptınız. Uygulanan protokoller nedeniyle endişeli misiniz?" sorusuna Jordan, "Hiç değilim. Bu konuda lig ile tamamen uyum içerisindeyim. Sanırım herkes aşılar hakkında konuşuyor. Benim bilime sıkı sıkıya bağlı olduğumu bilirsiniz. Bağlı kalmaya devam edeceğim ve umarım herkes lig kurallarına uyar. Bence herkes aşı olduğunda her şey yoluna girecek" yanıtını verdi.

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#Gigi Becali#Koronavirüs#Aşı

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