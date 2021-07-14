Son Dakika: Giaunluigi Donnarumma'nın yeni takımı resmen açıklandı! 5 yıllık imza...

EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya'nın kalesini koruyan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Gianluigi Donnarumma, Fransız devi PSG ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Donnarumma, "PSG gibi büyük bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Bu yeni meydan okumayı yaşamaya ve PSG'de gelişmeye devam etmek istiyorum. Burada mümkün olduğunca çok kupa kazanmak ve taraftarları mutlu etmek istiyorum" dedi.

PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi ise, "Donnarumma'yı transfer ettiğimiz için mutluyuz. Kendisini EURO 2020'nin en iyi oyuncusu seçildiği için tebrik ediyorum. Takım arkadaşları, kulüp personeli ve taraftarlar, onu sıcak bir şekilde karşılayacaklardır" şeklinde konuştu.

Milan ile sözleşmesi sona eren Donnarumma için bonservis bedeli ödemeyen PSG; Wijnaldum, Sergio Ramos ve Achraf Hakimi'den sonra 4. transferini gerçekleştirmiş oldu.