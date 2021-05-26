Son dakika: Gianluigi Buffon için Benfica iddiası! Galatasaray'ın da adı geçmişti...

Spor Arena Dış Haber - Abola'nın haberine göre Gianluigi Buffon menajerler vasitasıyla Benfica'ya önerildi. Sezonu Sporting ve Porto'nun arkasında 3. sırada tamamlayan Benfica'nın Buffon ismini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

43 yaşındaki Buffon geride kalan sezonda Juventus kalesini 14 maçta korudu. 6 maçta kalesini gole kapatan Buffon, kalan 8 maçta ise 9 gol yedi.

GALATASARAY'IN İSMİ DE GEÇMİŞTİ

Juventus'tan ayrılacağı daha önce açıklanan Buffon'un ismi İtalya basınında Galatasaray için de geçmişti. O dönem açıklama yapan Buffon'un menajeri ; "Buffon futbola devam edecek. Yedek kalacağı bir takıma gitmek istemiyor. Seçeneklerimiz var. Premier Lig de olabilir. İtalya'da da kalabilir. Monaco ve Galatasaray'ın ismi geçti ama bu doğru değil." demişti.