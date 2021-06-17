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GeriFutbol Son Dakika: Gianluigi Buffon geri döndü! 20 yıl sonra yeniden Parma'da... Galatasaray iddiaları vardı...
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Futbol
Haber Giriş: 17.06.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Gianluigi Buffon geri döndü! 20 yıl sonra yeniden Parma'da... Galatasaray iddiaları vardı...

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Son Dakika: Gianluigi Buffon geri döndü! 20 yıl sonra yeniden Parma'da... Galatasaray iddiaları vardı...

Juventus ile sözleşmesi sona eren Gianluigi Buffon, 20 yıl sonra resmen Parma'ya geri döndü. Deneyimli eldivenin ismi bir dönem Galatasaray ile anılıyordu.

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Parma, Juventus ile sözleşmesi sona eren Gianluigi Buffon'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gianluigi Buffon ait olduğu yere döndü, evine döndü" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu açıklamada sözleşmenin detaylarına dair herhangi bir bilgiye yer verilmezken kontratın 2 senelik olduğu ortaya çıktı.

20 yıl sonra Parma'ya geri dönen 43 yaşındaki deneyimli eldivenin ismi bir dönem Galatasaray ile de anılıyordu.

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