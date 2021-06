Son Dakika: Gianluigi Buffon geri döndü! 20 yıl sonra yeniden Parma'da... Galatasaray iddiaları vardı...

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Parma, Juventus ile sözleşmesi sona eren Gianluigi Buffon'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gianluigi Buffon ait olduğu yere döndü, evine döndü" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu açıklamada sözleşmenin detaylarına dair herhangi bir bilgiye yer verilmezken kontratın 2 senelik olduğu ortaya çıktı.

20 yıl sonra Parma'ya geri dönen 43 yaşındaki deneyimli eldivenin ismi bir dönem Galatasaray ile de anılıyordu.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX