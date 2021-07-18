Son Dakika: Ghezzal çılgın teklifi reddetti! Beşiktaş, Galatasaray derken Fenerbahçe detayı - Transfer Haberleri

Son Dakika... Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Ghezzal yarışı sürerken Cezayirli futbolcu için ülke basını tüm teklifleri rakamlarıyla açıkladı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oyuncuya Aboubakar ve Talisca'nın takımı Al Nassr yıllık 4 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak oyuncu kariyerine burada devam etmek istemiyor. Arabistan'ı kafasında eleyen Ghezzal'e Beşiktaş'ın önerdiği rakam 2 milyon 250 bin euro ve bonuslar.

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Galatasaray'ın ise 2.8 milyon euroluk yıllık ücret önerdiği ifade edilirken bu rakamın bonuslarla 3 milyon euroyu bulduğu aktarıldı.

TRT Spor yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Doğan Sergen Yalçın'ın Ghezzal ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini aktardı.

'HOCAM BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM AMA...'

Doğan, "Sergen hoca, Ghezzal ile telefonda görüştü. Ghezzal'a, 'Nedir durumun?' diye sordu. Ghezzal 'Hocam ben hala Beşiktaş'ta kalmayı istiyorum. Sizinle çalışmaktan çok mutluyum ama bonservis konusu var biliyorsunuz.' yanıtını veriyor." ifadelerini kullandı.

MENAJERİ 1 AY ÖNCE FENERBAHÇE'YE GİTMİŞ

Oyuncunun menajerinin 1 ay önce Fenerbahçe'nin de kapısını çaldığını belirten Doğan, "Ghezzal transferinde daha ziyade oyuncunun menajerinin taktikleri, yaptıkları insanları yordu. Ghezzal'ın menajeri 1 ay önce Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe kulübü ve Ali Koç mesafeli yaklaştı. Muhtemelen sonrasında da Galatasaray'a gitti." şeklinde konuştu.



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