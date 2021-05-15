Son dakika: Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Şampiyonluk sonrası açıklama

Çok mutlu olduğunu söyleyen Ghezzal; "Kazanmak zorundaydık ve kazandık. Başından sonuna kadar çok zor bir sezondu ama bu şampiyonluğu hak ettik." dedi.

Ghezzal, yayıncı kuruluş muhabirinin "Beşiktaş'ta devam mı?" şeklindeki sorusuna "İnşallah" cevabını verdi.

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