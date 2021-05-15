Son Güncelleme:
Son dakika: Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Şampiyonluk sonrası açıklama
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi İzmir'de 2-1 mağlup eden ve şampiyon olan Beşiktaş'ta sezonun en başarılı oyuncularından olan Rashid Ghezzal zafer sonrası konuştu.
Çok mutlu olduğunu söyleyen Ghezzal; "Kazanmak zorundaydık ve kazandık. Başından sonuna kadar çok zor bir sezondu ama bu şampiyonluğu hak ettik." dedi.
Ghezzal, yayıncı kuruluş muhabirinin "Beşiktaş'ta devam mı?" şeklindeki sorusuna "İnşallah" cevabını verdi.
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...