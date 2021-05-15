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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2021 - 22:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Şampiyonluk sonrası açıklama

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Son dakika: Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Şampiyonluk sonrası açıklama

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi İzmir'de 2-1 mağlup eden ve şampiyon olan Beşiktaş'ta sezonun en başarılı oyuncularından olan Rashid Ghezzal zafer sonrası konuştu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Ghezzal; "Kazanmak zorundaydık ve kazandık. Başından sonuna kadar çok zor bir sezondu ama bu şampiyonluğu hak ettik." dedi.

Ghezzal, yayıncı kuruluş muhabirinin "Beşiktaş'ta devam mı?" şeklindeki sorusuna "İnşallah" cevabını verdi.

Süper Ligde şampiyon Beşiktaş Göztepe 2 golle kaybetti
Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş! Göztepe 2 golle kaybetti

Son dakika: Ghezzal Beşiktaşta kalacak mı Şampiyonluk sonrası açıklama

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