Son Dakika: Gerilim tÄ±rmanÄ±yor! Max Verstappen'in babasÄ± Jos Verstappen'den Red Bull'a eleÅŸtiri... "Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±"

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Formula 1 takÄ±mlarÄ±ndan Red Bull'un son ÅŸampiyon apoletli pilotu Max Verstappen'in babasÄ± Jos Verstappen, Monako Grand Prix'sinde kendi takÄ±mÄ± tarafÄ±ndan oÄŸluna haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Max Verstappen, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Sergio Perez'in zafere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸta, Ferrari strateji ekibinin kritik hatasÄ± sayesinde Charles Leclerc'i geÃ§erek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olmuÅŸ ve pilotlar klasmanÄ±ndaki liderliÄŸini korumuÅŸtu.

JOS VERSTAPPEN TAKIM STRATEJÄ°SÄ°NDEN ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°

Charles Leclerc ise kendi takÄ±mÄ±nÄ±n pit stratejisinde yaptÄ±ÄŸÄ± hata sebebiyle pole pozisyonunda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada tamamlayarak pilotlar klasmanÄ±nda liderlik koltuÄŸunda oturan rakibi Max Verstappen'in 9 puan gerisinde kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak Max Verstappen'in babasÄ± Jos Verstappen, 9 puanlÄ±k farka raÄŸmen oÄŸlunun tÄ±pkÄ± Charles Leclerc gibi kendi takÄ±mÄ±nÄ±n kurbanÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Jos Verstappen, Red Bull'un Monako'daki yarÄ±ÅŸta Sergio Perez'e ayrÄ±calÄ±k tanÄ±yarak oÄŸlunu hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

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Red Bull takÄ±mlar klasmanÄ±nda iyi bir sonuç aldÄ± ancak Max'in ön sÄ±ralara geçmesi için çok fazla efor sarfedilmedi. OÄŸlum yarÄ±ÅŸÄ± üçüncü sÄ±rada bitirdi ve bunu Ferrari'nin Charles Leclerc'in ikinci pit-stop'unda yaptÄ±ÄŸÄ± hataya borçlu. Monako'da Red Bull'un izlediÄŸi stratejinin ÅŸampiyona lideri pilota bir faydasÄ± dokunmadÄ±. Tamamen Perez'in lehine bir strateji uygulandÄ±. Bu benim için hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Åžampiyona lideri olan bir sürücüye daha farklÄ± davranÄ±lmasÄ±nÄ± beklerdim. Perez aslÄ±nda erken pit stop yaptÄ±ÄŸÄ± için yarÄ±ÅŸÄ± kazanabildi. TakÄ±m bunun bir kumar olduÄŸunu söyleyebilir ancak bunu daha önce Gasly olayÄ±nda da gördük. Orta hamur lastikler en iyi tercihti. Tamamen objektif davranamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±n farkÄ±ndayÄ±m ancak takÄ±mÄ±n, Max'in lehine bir strateji yürütmesini isterdim. Bana kalÄ±rsa burada Max'tan 10 puan alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu. Özellikle iki yarÄ±ÅŸtan çekilmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir sezonda her puana ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ferrari'nin ÅŸu an için en iyi araca sahip olduÄŸunu unutmamamÄ±z gerek. Özellikle sÄ±ralama turlarÄ±nda en iyi araç onlarda. Max'in hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± dolu bir hafta sonu oldu. Jos Verstappen

Ä°SPANYA'NIN TELAFÄ°SÄ° MÄ°?

Sergio Perez, Ä°spanya GP'de Max Verstappen'le mÃ¼cadele etmesinin istenmemesinin ardÄ±ndan takÄ±m patronlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. MeksikalÄ± pilotun yarÄ±ÅŸÄ± lider gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemde takÄ±m arkadaÅŸÄ± Max Verstappen alternatif bir strateji ile arkasÄ±ndan geliyordu. O sÃ¼reÃ§te kendisine Verstappen'in atak yapmasÄ± halinde zorlamamasÄ± iletilmiÅŸti.

Max Verstappen'in George Russell'Ä±n arkasÄ±nda takÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± anlarda Sergio Perez daha yeni lastiklerle bu ikiliyi yakalamÄ±ÅŸ ve takÄ±ma, Verstappen'in kendisine yol vermesini sÃ¶ylemesini istemiÅŸti. Ancak Red Bull bunu yapmamÄ±ÅŸ ve Perez de yarÄ±ÅŸ iÃ§erisinde bu durumun adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

VERSTAPPEN VE PEREZ ARASINDAKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°R MÄ°?

Sergio Perez'in Monako'da elde ettiÄŸi zaferin ardÄ±ndan takÄ±m arkadaÅŸÄ± Max Verstappen ile aralarÄ±ndaki rekabetin farklÄ± bir noktaya taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Christian Horner, "Perez, bÃ¼tÃ¼n hafta sonu harika bir konumdaydÄ±. YarÄ±ÅŸ galibiyetini hak etti. Åžu ana kadar harika bir iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Perez ile Verstappen arasÄ±ndaki zaman farkÄ± bu yÄ±l daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±." demiÅŸti.

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Bu konu Ã¼zerine aÃ§Ä±klamalarda bulunan HollandalÄ± pilot, takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼kselen performansÄ± sebebiyle aralarÄ±ndaki iliÅŸkinin bozulmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Verstappen, "Neden deÄŸiÅŸsin ki? Bir takÄ±m olarak Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Her zamanda araÃ§tan en iyi ÅŸekilde faydalanmaya ve takÄ±m iÃ§in hareket etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Birimiz ya da diÄŸerimiz iyi iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nda bunu kabul edebiliriz. Bu, Ã§ok Ã¶nemli Ã§Ã¼nkÃ¼ birbirimize karÅŸÄ± saygÄ±mÄ±z olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Birbirimize karÅŸÄ± saygÄ±lÄ±yÄ±z ve her hafta sonu takÄ±m iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olan en yÃ¼ksek puanlarÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

FORMULA 1 DÃœNYA ÅžAMPÄ°YONASI TAKIMLAR VE PÄ°LOTLAR SIRALAMASI

Pilotlar

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1. Max Verstappen (Hollanda): 125 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 116

3. Sergio Perez (Meksika): 110

4. George Russell (BÃ¼yÃ¼k Britanya): 84

5. Carlos Sainz (Ä°spanya): 83

TakÄ±mlar

1. Red Bull: 235

2. Ferrari: 199

3. Mercedes: 134

4. McLaren: 59

5. Alfa Romeo: 41