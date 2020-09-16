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Son Dakika | Genoa, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı transfer ettiğini açıkladı!
Genoa, Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı
İtalyan Kulübü Genoa'dan yapılan açıklamada Miha Zajc'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını, belirli şartların karşılanması halinde zorunlu opsiyonun devreye gireceği ifade edildi. Zajc ise Genoa'ya 4 yıllık imza attı.
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