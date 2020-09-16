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Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 18:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Genoa, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı transfer ettiğini açıkladı!

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Son Dakika | Genoa, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı transfer ettiğini açıkladı!
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Genoa, Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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İtalyan Kulübü Genoa'dan yapılan açıklamada Miha Zajc'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını, belirli şartların karşılanması halinde zorunlu opsiyonun devreye gireceği ifade edildi. Zajc ise Genoa'ya 4 yıllık imza attı.

Son Dakika | Genoa, Fenerbahçeden Miha Zajcı transfer ettiğini açıkladı

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