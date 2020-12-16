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Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Gençlerbirliği'nde koronavirüs vakası!

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Son Dakika | Gençlerbirliği'nde koronavirüs vakası!
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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Perşembe günü Tuzlaspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcusunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:

Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

Son Dakika | Gençlerbirliğinde koronavirüs vakası

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