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Son Dakika | Gençlerbirliği'nde koronavirüs vakası!
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Perşembe günü Tuzlaspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcusunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:
Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.
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