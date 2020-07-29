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GeriFutbol Son Dakika | Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
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Haber Giriş: 29.07.2020 - 19:21,Son Güncelleme:

Son Dakika | Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

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Son Dakika | Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz.

Son Dakika | Gençlerbirliğinde Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

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