Son dakika | Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu ve 1 personel koronavirüse yakalandı
Gençlerbirliği Kulübü, 1 futbolcusu ve 1 personelinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 1. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, bir futbolcu ve personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır" denildi.
Futbolcu ve personelin izolasyona alınarak gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.
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