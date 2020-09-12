MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu ve 1 personel koronavirüse yakalandı
GeriFutbol Son dakika | Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu ve 1 personel koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.09.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Son dakika | Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu ve 1 personel koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gençlerbirliği Kulübü, 1 futbolcusu ve 1 personelinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 1. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, bir futbolcu ve personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır" denildi.


Futbolcu ve personelin izolasyona alınarak gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.

Son dakika | Gençlerbirliğinde 1 futbolcu ve 1 personel koronavirüse yakalandı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle