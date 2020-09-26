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Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Gençlerbirliği yönetiminden genel kurul kararı!

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Son Dakika | Gençlerbirliği yönetiminden genel kurul kararı!
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın Başkan vekili Arif Ölmez'in whatsApp yoluyla yaptığı oylamanın ardından görevden alması ile birlikte Başkent ekibinde sular durulmuyor.

Cavcav'ın hızlı bir şekilde olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı ve yönetimde değişiklikler yapmak istediği öğrenildi. Gençlerbirliği 11 Ekim'de, çoğunluk sağlanamazsa 18 Ekim'de genel kurula gidecek.

Hem yaşanan fikir ayrılıkları hem de ekonomik zorluk çeken kulübe paralı yöneticiler aradığı belirtilen Başkan Murat Cavcav, yeniden aday olacak ve olağanüstü genel kurul kararıyla kendisine muhalif olan yöneticileri değiştirecek.

Gençlerbirliği'ne başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

Son Dakika | Gençlerbirliği yönetiminden genel kurul kararı

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