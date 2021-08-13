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Spor Arena
Haber Giriş: 13.08.2021 - 18:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Gençlerbirliği 2-4 Eyüpspor / Maç sonucu ve özeti

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Son Dakika: Gençlerbirliği 2-4 Eyüpspor / Maç sonucu ve özeti

Eyüpspor, TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri; 13 ve 27. dakikalarda Umut Bulut, 77. dakikada İlter, 84. dakikada Cenk Ahmet kaydetti.

Gençlerbirliği'nin golleri ise 63. dakikada Kerim Avcı ve 83. dakikada Lima'dan geldi.

Hakemler: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan (Dk. 68 Barış Alıcı), Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin, Sallalich (Dk. 80 İlker Karakaş), Kerim Avcı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 76 Mustafa Seyhan), Lualua, Sandro

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Taşkın İlter, Serdar Cansu, Kozulj (Dk. 69 Bekir Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 89 Erencan Yardımcı), Timur Temeltaş (Dk. 89 Mikail Okyar), Umut Bulut (Dk. 80 Taha Balcı)

Goller: Dk. 13 ve 22 Umut Bulut, Dk. 78 Bekir Yılmaz, Dk. 84 Cenk Ahmet Alkılıç (Eyüpspor), Dk. 63 Kerim Avcı, Dk. 83 Sandro (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 17 Taşkın İlter, Dk. 83 Uğur Akdemir (Eyüpspor), Dk. 36 Kerim Avcı, Dk. 48 Arda Kızıldağ, Dk. 54 Grechyshkin, Dk. 77 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

Son Dakika: Gençlerbirliği 2-4 Eyüpspor / Maç sonucu ve özeti

 

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