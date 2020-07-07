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GeriFutbol Son Dakika | Gençlebirliği kalecisi Nordfeldt ısınırken sakatlandı
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Haber Giriş: 07.07.2020 - 18:06,Son Güncelleme:

Son Dakika | Gençlebirliği kalecisi Nordfeldt ısınırken sakatlandı

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Son Dakika | Gençlebirliği kalecisi Nordfeldt ısınırken sakatlandı
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Gençlerbirliği'nde, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınma esnasında kaleci Nordfeldt sakatlandı. Nordfeldt'in yerine Ertaç Özbir forma giyecek.

Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, maç öncesi ısınırken sakatlık geçirdi ve kadrodan çıkartıldı.

İsveçli kalecinin yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, ilk 11'e dahil edildi. Yedek kaleci olarak da Burak Çapkınoğlu kadroya dahil edildi.

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