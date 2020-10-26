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GeriFutbol Son Dakika | Genç futbolcu Jeremy Winsten intihar etti! Sebebi takımdan gönderilmesi mi?
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Haber Giriş: 26.10.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Genç futbolcu Jeremy Winsten intihar etti! Sebebi takımdan gönderilmesi mi?

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Son Dakika | Genç futbolcu Jeremy Winsten intihar etti! Sebebi takımdan gönderilmesi mi?
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Manchester City Akademisi'nin eski oyuncularından Jeremy Winsten, girdiği depresyonun ardından intihar etti.

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerinde bir dönem Manchester City Akademisi'nde forma giyen 17 yaşındaki Jeremy Winsten, trajik bir şekilde yaşamına son verdi.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Manchester City ailesi olarak eski akademi oyuncumuz Jeremy Winsten'in hayatını kaybettiği haberini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Böylesine zor bir süreçte dualarımız sizinle" ifadeleri kullandı.

İNTİHARIN SEBEBİ TAKIMDAN GÖNDERİLMESİ Mİ?

Jeremy Winsten'ın intiharının sebebine ilişkin henüz ailesinden resmi bir açıklama gelmedi ancak genç futbolcunun Manchester City Akademisi'nden gönderildiği için depresyona girdiği öne sürüldü.

Henüz ailesi tarafından doğrulanamayan iddialara göre; İngiliz ekibinin takımdan gönderdiği genç futbolcu bu kararın ardından girdiği bunalımdan çıkamadı ve canına kıydı.

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