Son Dakika: Gedson Fernandes'te karar günü! Beşiktaş Benfica'yla anlaştı, son sözü...

Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş ile Galatasaray’ın uzun süredir peşinde koştuğu Gedson Fernandes’in transferi büyük olasılıkla bugün netleşecek...

Siyah beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Benfica yönetimiyle anlaştığı Portekizli futbolcu için son sözü Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus söyleyecek. Jesus onay verdiği takdirde Gedson bu sezon siyah beyazlı formayı giyecek. Ancak Beşiktaş’ın transfer için çok önemli bir şartı bulunuyor...

Şampiyonlar Ligi’nde oynatacağı futbolcuların listesini bugün UEFA’ya vermesi gereken siyah beyazlılar, akşam saatlerine kadar Benfica’dan olumlu bir geri dönüş alamazsa transferden vazgeçecek.

GALATASARAY İÇİN AVRUPA ŞART DEĞİL

Beşiktaş'ın çekilmesi durumunda Galatasaray transferde tek kalacak. Sarı kırmızılılar her ne kadar Avrupa Ligi oyuncu listesini bugün UEFA’ya bildirmek zorunda olsa da, gerekirse Türkiye’de transferin biteceği tarih olan 8 Eylül’e kadar beklemeye kararlı. Teknik direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi’nde oynayamasa dahi Gedson Fernandes’in alınmasını istiyor.

Galatasaray’ın geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynattığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giyerken 1 gol atıp, 3 de asist yapmıştı.

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