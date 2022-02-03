Son Dakika: Gedson Fernandes transferi sonrası Beşiktaş için Şenol Güneş iddiası! "Önümüzdeki sezon..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
Fenerbahçeden dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi Yola çıktı... Herkes Gedsonu konuşurken bomba..Fenerbahçe'den dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi! Yola çıktı... Herkes Gedson'u konuşurken bomba..#Luiz Adriano
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Nebatiden Japon medyasına enflasyon ve kur mesajıBakan Nebati'den Japon medyasına enflasyon ve kur mesajı#Nureddin Nebati
Dikkat çeken açıklamalar İşte vakaların düşeceği tarihDikkat çeken açıklamalar! İşte vakaların düşeceği tarih#Koronavirüs
Dünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecekDünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecek!#Jeff Bezos
Eymenin cansız bedeni tandırda bulunmuştu Dava sil baştan...Eymen'in cansız bedeni tandırda bulunmuştu! Dava sil baştan...#İzmir
İstanbulda sahte rehberin tepki çeken tanıtımıİstanbul'da sahte rehberin tepki çeken tanıtımı#Istanbul
Fukagudan Kovid-19 simülasyonu... Dikkat çeken 15 dakika detayıFukagu'dan Kovid-19 simülasyonu... Dikkat çeken 15 dakika detayı#Omicron
Yunanlılar tarafından geri itilmişlerdi Acı haberi Edirne Valiliği açıkladıYunanlılar tarafından geri itilmişlerdi! Acı haberi Edirne Valiliği açıkladı#Edirne
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti Ben namussuz değilim10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti! 'Ben namussuz değilim'#Oryantal Didem Kınalı
Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapınca takımdan gönderildiGalatasaray tişörtüyle paylaşım yapınca takımdan gönderildi!#Galatasaray
Yeni patronu böyle karşıladılarYeni patronu böyle karşıladılar#Kate Middleton
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Gedson Fernandes transferi sonrası Beşiktaş için Şenol Güneş iddiası! "Önümüzdeki sezon..."

#Transfer#Gedson Fernandes#Şenol Güneş

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferinin arkasında Şenol Güneş'in olduğu ve deneyimli teknik adamın önümüzdeki sezon siyah beyazlı takımın başına geçebileceği iddia edildi.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Gedson Fernandes hamlesinin yankıları sürüyor.

Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferinin arkasında Şenol Güneş'in olduğunu ve deneyimli teknik adamın önümüzdeki sezon siyah beyazlı takımın başına geçebileceğini öne sürdü.

Mehmet Demirkol'un yorumu şu şekilde:

Bunun bir inat ya da çalım transferi olmadığını düşünmek istiyorum. Çünkü hem performans gelişimi açısından riskli, hem de yüksek maliyetli. Ligde sadece 47 dakika süre almış genç ama düşüşte bir oyuncu için fazla kumar. 100 milyon TL’nin üzerinde bir miktardan bahsediyoruz. Bu açıdan bakıldığında Gedson transferi ancak bir üst aklın onayı ya da isteği ile gerçekleşmiş olabilir. Böyle olunca da aklıma gelen tek isim Şenol Güneş. Ben, Güneş’in önümüzdeki yıl takımın başına geçme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Dolayısıyla, yaşlanan Beşiktaş merkez orta saha yabancı havuzunu da göz önüne aldığımızda böyle bir tercih yapılmış olmalı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Gedson Fernandes#Şenol Güneş

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan