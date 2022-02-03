Son Dakika: Gedson Fernandes transferi sonrası Beşiktaş için Şenol Güneş iddiası! "Önümüzdeki sezon..."

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Gedson Fernandes hamlesinin yankıları sürüyor.

Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferinin arkasında Şenol Güneş'in olduğunu ve deneyimli teknik adamın önümüzdeki sezon siyah beyazlı takımın başına geçebileceğini öne sürdü.

Mehmet Demirkol'un yorumu şu şekilde:

Bunun bir inat ya da çalım transferi olmadığını düşünmek istiyorum. Çünkü hem performans gelişimi açısından riskli, hem de yüksek maliyetli. Ligde sadece 47 dakika süre almış genç ama düşüşte bir oyuncu için fazla kumar. 100 milyon TL’nin üzerinde bir miktardan bahsediyoruz. Bu açıdan bakıldığında Gedson transferi ancak bir üst aklın onayı ya da isteği ile gerçekleşmiş olabilir. Böyle olunca da aklıma gelen tek isim Şenol Güneş. Ben, Güneş’in önümüzdeki yıl takımın başına geçme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Dolayısıyla, yaşlanan Beşiktaş merkez orta saha yabancı havuzunu da göz önüne aldığımızda böyle bir tercih yapılmış olmalı.