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Futbol
Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Gedson Fernandes için Quaresma devreye girdi - Transfer haberleri

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Son Dakika: Gedson Fernandes için Quaresma devreye girdi - Transfer haberleri

Siyah beyazlı eski futbolcunun sayesinde Benfica ikna edilmek üzere... Geçen sezon Galatasaray’da kiralık oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu almak isteyen Beşiktaş, Sao Tome asıllı Portekizli futbolcunun kulübü Benfica’dan iki gün içinde kesin yanıt bekliyor.

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda görmek istediği oyuncular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için Benfica Kulübü ile yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç elde etti.

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GALATASARAY DA TALiP

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma’nın da sürece dahil olması sayesinde Benfica cephesi ücret konusunda büyük oranda ikna edildi. Quaresma’nın büyük mesai harcadığı bu transferde Benfica’nın iki gün içinde kesin yanıt vermesi bekleniyor. Bu oyuncuya siyah beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip.

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KAAN AYHAN OLMADI

Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ı da isteyen siyah beyazlılar transferi olumlu sonuçlandıramadı. Sassuolo Yöneticileri Beşiktaşlı mevkidaşlarına milli stoper Kaan Ayhan için kesinlikle 7 milyon Euro’dan aşağı düşmeyeceklerini belirterek, Kartal’ın teklifini reddetti.

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Son Dakika: Gedson Fernandes için Quaresma devreye girdi - Transfer haberleri

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