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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Gedson Fernandes, Galatasaray için gemileri yaktı! - Transfer haberleri

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Son Dakika: Gedson Fernandes, Galatasaray için gemileri yaktı! - Transfer haberleri

Portekizli yıldız Gedson, Benfica’da şans bulamayınca ayrılmak istedi. Benfica’da son maçlarda sadece 7 dakika oynayınca ayrılmak istediğini yönetime ileten Gedson Fernandes için Portekizliler geri adım attı ve satışa sıcak bakmaya başladı. ‘2 milyon Euro kiralama artı 8 milyon Euro bonservis’ teklifini revize eden G.Saray, direkt 10 milyon Euro önerdi. Benfica ise 12.5 milyon Euro istiyor.

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık oynayan ve bu sezon bonservisiyle transfer edilmek istenen Gedson Fernandes’in yeniden transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Orta saha bölgesine birçok takviye yapmasına rağmen Gedson Fernandes için Galatasaray Kulübü’ne “Oyuncuyu kadromuzda tutmak istiyoruz” görüşünü bildiren Portekiz ekibinin düşüncesi, 22 yaşındaki futbolcunun ayrılma isteği sonrasında değişti. Benfica’nın son maçlarında şans bulamayan Portekizli futbolcu da gemileri yakarken, yönetimle görüşerek Galatasaray’a transfer olmak istediğini açıkça dile getirdi.

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3 MAÇTA SADECE 7 DAKİKA OYNADI

Portekiz ekibinin, Şampiyonlar Ligi ve ligde oynadığı son 3 maçta sadece 7 dakika süre alabilen genç orta sahayı kiralamak yerine direkt olarak bonservisi ile transferine onay vermeyi planladığı öğrenildi.

Temaslarına devam eden sarı kırmızılıların bu gelişmenin ardından Benfica Kulübü’ne geçtiğimiz ay yaptığı 2 milyon Euro kiralama, 8 milyon Euro da satın alma opsiyonu olmak üzere toplam 10 milyon Euro’luk teklifini revize ettiği öğrenildi. Galatasaray’ın Gedson Fernandes’in bonservisini almak adına Benfica’ya direkt 10 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı.

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UZUN VADELİ ÖDEME PLANI SUNULDU

Benfica’nın ise Portekizli futbolcu için 12.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtilirken, sarı kırmızılıların Gedson’un bonservis bedeli ödemesini aynı Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau örneklerinde olduğu gibi uzun vadeye yayıp 11 milyon Euro’ya çıkarmayı düşündüğü belirtildi. Galatasaray’da forma giymek isteyen Gedson Fernandes’in de artık iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmeyi istediği Gedson, geçen sezon devre arasında kiralandığı Aslan’da 18 karşılaşmada görev yaparken, 1 gol, 3 asistle oynamıştı ve futboluyla beğeni kazanmıştı.

Son Dakika: Gedson Fernandes, Galatasaray için gemileri yaktı - Transfer haberleri

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