Son dakika: Gedson Fernandes derken Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu bitirdi! Bugün geliyor...

Türkiye'de yaz transfer dönemi bugün sona eriyor. Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'da Gedson Fernandes ve Amadou Diawara'nın ardından son olarak Gustavo Assunçao gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı takım, Gustavo Assunçao transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu bugün saat 16:00'da İstanbul'da olacak. Anlaşma 1 yıllık kiralık.

Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, önlibero veya merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Assunçao'nun Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

GALATASARAY'I TAKİP ETTİ

Galatasaray transfer haberlerinin çıkmasının ardından 21 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'ın iki resmi hesabını takibe aldı. Bu gelişme sonrası taraftarların transfer heyecanı daha da arttı. Galatasaray'ın orta saha transferinde bugün sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.