Son Dakika: Gece yarısı transfer ateşini yaktı! Vedat Muriqi ve Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosu için transfer çalışmaları teknik patron Emre Belözoğlu liderliğinde başladı.

Geçtiğimiz sezon forvet hattından istediği katkıyı alamayan sarı lacivertli ekip, önümüzdeki sezon bu bölgeyi eski oyuncusu Vedat Muriqi ile güçlendirmeyi hedefliyor. Lazio'da bekleneni veremeyen Kosovalı oyuncu, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de teknik patron Emre Belözoğlu'nun şu an için herhangi bir temsilcisi bulunmayan Vedat Muriqi ile doğrudan iletişim kurduğu ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı kaydediliyor.

EŞİNİN PAYLAŞIMLARI TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

2019-2020 sezonun sonunda Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'nin Instagram hikayesi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi: "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'Dİleğimiz' gerçek olur. Teşekkürler"

Edibe Muriqi ayrıca kendisine bir gün içinde Fenerbahçe taraftarından gelen tüm mesajları paylaştı.

VEDAT MURIQI LAZIO'DA NE YAPTI

27 yaşındaki deneyimli oyuncu, 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Lazio'da büyük hayalkırıklığı yaşadı. Kosovalı forvet, İtalyan devinde süre aldığı 34 resmi maçta yalnızca 2 gol ve 1 asist üretebildi.

Vedat Muriqi'yi yeni sezonda takımda düşünmeyen Lazio yönetimi, tecrübeli golcüyü bonservis bedeli karşılığında elinden çıkaramasa da kiralama formülüyle maddi yükünü azaltmayı hedefliyor.

Vedat Muriqi'nin Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

VEDAT MURIQI FENERBAHÇE'DE NE YAPMIŞTI?

Vedat Muriqi, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist sığdırmıştı.

FORVET HATTI TEL TEL DÖKÜLDÜ

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Papiss Cisse'den oluşan forvet hattı geride bıraktığımız sezonda toplamda 19 gol üretebilmişti. Emre Belözoğlu'nun gelişi ile en ileride görev alan Enner Valencia ise tek başına 13 gol üreterek bu anlamda takımın en skorer ismi olmayı başarmıştı.

Sarı lacivertli ekipte Mame Thiam ve Papiss Cisse ile yeni sezonda yola edilmemesine kesin gözüyle bakılırken, yönetim Mbwana Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmamak adına formül arayışında.

OZAN TUFAN - VEDAT MURIQI TAKASI İDDİALARI

Fenerbahçe yönetiminin, her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesini koyduğu ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu milli futbolcu için İtalyan kulübü Lazio'dan yönetime ciddi bir teklif geldiği öne sürülmüştü.

Lazio yönetiminin, Ozan Tufan'ı takımı katmak için çaba sarf ettiği belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin ise Vedat Muriqi'yi yeniden takıma getirmek ve oynatmak için harekete geçtiği kaydedilmişti.

İtalyan devinin, 17.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den satın aldıkları Vedat Muriqi için Ozan Tufan karşılığında sarı lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.

LAZIO'NUN HAZIRLADIĞI İDDİA EDİLEN 3 MADDELİ TEKLİF

1- Ozan Tufan'ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para + Vedat Muriqi'nin bonservisi.

2- Ozan Tufan'ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para + Vedat Muriqi'yi bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama.

3- Ozan Tufan'ın bonservisi için 16 milyon euro nakit para ve Vedat Muriqi'nin kiralanması için yıllık 2.5 milyon euro para almak.