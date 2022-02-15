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Son dakika: Gece yarısı Beşiktaş'ın teknik direktörünü açıkladı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'

#Şenol Güneş#Beşiktaş#Murat Sancak
Son dakika: Gece yarısı Beşiktaşın teknik direktörünü açıkladı Şenol Güneş hayırlı olsun

Futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gece saatlerinde katıldığı canlı yayında Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi'nde görece daha kolay olan grupta 'sıfır' çekilmesi ve ligde alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın ile 15. haftada yollarını ayıran Beşiktaş, çeşitli yabancı isimlerle görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Altyapı projesi kapsamında takımın başına getirilen Önder Karaveli, son maçlarda aldığı kararlar ve takımın inişli çıkışlı performansı sebebiyle eleştiriliyor.

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"ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN"

1-1 sona eren Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Beyaz TV canlı yayınına katılıp mücadeledeki hakem kararlarını eleştirirken Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü de açıkladı. Sancak, Şenol Güneş'in gelecek sezon Beşiktaş'ın başına geçeceğini söyledi.

"Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Şenol hoca, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Miguel, Şenol Güneş'in kondisyoneri. Önce o gitti, sezon sonunda da Şenol Hoca gidecek"

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"GEDSON TRANSFERİNİ ŞENOL GÜNEŞ YAPTIRDI" İDDİALARI

Beşiktaş'ın ara transferde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmasının arkasında da Şenol Güneş'in olduğu iddia edilmişti. Şenol Güneş ile el sıkışan Ahmet Nur Çebi'nin, Gedson Fernandes transferini deneyimli teknik adamın isteği doğrultusunda yaptığı belirtilmişti.

"ORTADA ANLAŞMA FALAN YOK" DEMİŞTİ

Şenol Güneş, 9 Şubat günü kendisi hakkında çıkan Beşiktaş haberlerine yanıt vermişti. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Şenol Güneş; "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma falan yok. Ayrıca şu anda Beşiktaş’ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ YIL ART ARDA ŞAMPİYONLUK VE DEVLER LİGİ'NDE TARİHİ BAŞARI

Hatırlanacağı üzere son olarak A Milli Takımı çalıştıran Şenol Güneş, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş'ı, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştırmış ve Devler Ligi'nde de namağlup gruptan çıkarmıştı.

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