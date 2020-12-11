Son dakika | Gaziantep FK'de koronavirüs vakası! 1 personel...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının rutin olarak Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...