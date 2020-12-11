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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Son dakika | Gaziantep FK'de koronavirüs vakası! 1 personel...

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Son dakika | Gaziantep FK'de koronavirüs vakası! 1 personel...
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının rutin olarak Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

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Açıklamada, "Bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

 

Son dakika | Gaziantep FKde koronavirüs vakası 1 personel...

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