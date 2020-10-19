MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Gaziantep FK'dan Sumudica'ya saldırı açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika | Gaziantep FK'dan Sumudica'ya saldırı açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.10.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Gaziantep FK'dan Sumudica'ya saldırı açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Gaziantep FK'dan Sumudica'ya saldırı açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Antalyaspor maçında teknik direktör Marius Sumudica'ya tribündeki özel korumaların saldırdığını iddia etti.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya maç sonu özel korumanın bile dahil olduğu saldırı girişimiyle ilgili kararı kamuoyuna bırakıyoruz.

Son Dakika | Gaziantep FKdan Sumudicaya saldırı açıklaması

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle