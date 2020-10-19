Son Dakika | Gaziantep FK'dan Sumudica'ya saldırı açıklaması!

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya maç sonu özel korumanın bile dahil olduğu saldırı girişimiyle ilgili kararı kamuoyuna bırakıyoruz.

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