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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Gaziantep FK'dan Alper Potuk sürprizi | Fenerbahçe Transfer Haberleri

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Son Dakika Transfer Haberi... Fenerbahçe ile yolları ayrılan Alper Potuk için resmi temas geldi. Antep temsilcisi yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Geçen sezonu 8. sırada tamamlayan ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, Galatasaray mağlubiyetiyle lige girdi. Kırmızı- Siyahlılar toparlanmak adına transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'u listesine alan Antep temsilcisi yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Sivas'la ciddi şekilde görüşen ancak henüz anlaşamayan Alper'in geleceği merakla bekleniyor.

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Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilmişti. Teknik direktör Eddie Newton'un, 29 yaşındaki orta saha ile ilgili bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği iddia edilmişti.

Sarı lacivertli ekip Alper Potuk'la yollarını ayırmış ve oyuncu için katkılarından ötürü teşekkür mesajı yayınlamıştı.

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