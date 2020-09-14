Son Dakika | Gaziantep FK'dan Alper Potuk sürprizi | Fenerbahçe Transfer Haberleri

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Geçen sezonu 8. sırada tamamlayan ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, Galatasaray mağlubiyetiyle lige girdi. Kırmızı- Siyahlılar toparlanmak adına transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'u listesine alan Antep temsilcisi yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Sivas'la ciddi şekilde görüşen ancak henüz anlaşamayan Alper'in geleceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilmişti. Teknik direktör Eddie Newton'un, 29 yaşındaki orta saha ile ilgili bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği iddia edilmişti.

Sarı lacivertli ekip Alper Potuk'la yollarını ayırmış ve oyuncu için katkılarından ötürü teşekkür mesajı yayınlamıştı.