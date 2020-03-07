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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

Son Dakika! Gaziantep FK'da Sumudica şoku! Trabzonspor maçında...

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Son Dakika! Gaziantep FK'da Sumudica şoku! Trabzonspor maçında...
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bugün oynanacak olan Trabzonspor maçında kulübede olmayacak.

Süper Lig'de Gaziantep FK'da Trabzonspor maçı öncesinde son dakika Marius Sumudica gelişmesi yaşandı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica bugün oynanacak olan Trabzonspor maçında kulübede olmayacak.

Son oynanan Başakşehir maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen ve Trabzonspor maçında yerini Petrescu' ya teslim etmesi gereken Sumudica'ya ceza haberi bugün iletildi.

Rumen çalıştırıcı bu duruma çok üzülürken diğer sarı kartlardan birisini de resmi bir müsabakada stat koridorlarında gördüğü ve bu karttan kendisinin de bilgisinin olmadığı öğrenildi.

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