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Haber Giriş: 10.01.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı!

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Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı. Rumen teknik adam, kulüpten gelen yeni sözleşme teklifini yetersiz bulmuş ve Sivasspor maçı sonrası kulübe yüklenmişti. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Sumudica'nın açıklamalarını talihsiz olarak değerlendirmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Gaziantep'in başında 51 maça çıkan Sumudica; 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

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Son Dakika | Gaziantep FKda Sumudica ile yollar ayrıldı

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