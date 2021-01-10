Son Dakika | Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı!

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Gaziantep'in başında 51 maça çıkan Sumudica; 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

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