Son Dakika: Gaziantep FK'da İsmail Kartal sesleri!

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Süper Lig takımı Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi sona eriyor. Erol Bulut'la yolları ayrılmaya karar veren Gaziantep temsilcisinde yeni teknik direktör belli oldu.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile prensip anlaşmasına vardı. Erol Bulut ile yollar resmen ayrıldıktan sonra İsmail Kartal ile sözleşme imzalanacak.

Kartal'ın Fenerbahçe performansı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal; 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti ve 1.95 puan ortalamasını tutturdu. Ancak sezon sonunda sarı-lacivertliler dünyaca ünlü Jorge Jesus'u takımın başına getirmek üzere İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.

Erol Bulut'un maaş alamıyorum açıklaması

Erol Bulut son dönemde yaptığı, "1,5 aydır maaş alamıyorum. Futbolcular da aynı şekilde" açıklaması gündem olmuştu. Sonrasında tecrübeli teknik direktör bu açıklamalarının yanlış anlaşıldığını dile getirmişti. Bulut, "Fenerbahçe maçından sonra basın toplantısında ödemeler ile ilgili yaptığım bir açıklama vardı. 1,5 senedir maaşımı kulübün bana ödemediği ile ilgili. O doğru değil. Yanlış ifade ettim. Kendi peşinatım ile ilgiliydi. Yanlış anlaşıldığım için kusura bakmasınlar." demişti.

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Erol Bulut'un Gaziantep FK performansı

Erol Bulut, Gaziantep FK'nın başında toplam 65 maça çıktı. bu 65 maçta 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. 2021-2022 sezonunun başında takıma gelen Erol Bulut'un Gaziantep FK'sı geçtiğimiz sezonu 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile 15. sırada bitirdi.