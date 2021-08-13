Son dakika: Gaziantep FK'da iki koronavirüs vakası!

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.

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