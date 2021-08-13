Son Güncelleme:
Son dakika: Gaziantep FK'da iki koronavirüs vakası!
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezonun ilk haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde iki futbolcusunun koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini açıkladı.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.
Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!