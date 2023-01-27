Son Dakika: Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi resmen sona erdi!

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Gaziantep FK, Erol Bulut ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte Gaziantep FK'nın açıklaması;

Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Sezona iyi başladı, kötü bitirdi

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna ilk 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yaptı. Gaziantep ekibi, Süper Lig'de daha sonrasında oynadığı 16 maçta ise sadece 2 galibiyet alabilirken, bu süreçte 8 mağlubiyet, 6 da beraberlikle sahadan ayrıldı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ligde son 9 maçta hiç galibiyet alamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.



Bir buçuk yıl takımın başında kaldı, taraftarlardan yoğun tepki aldı

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Son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbolun ardından taraftardan da yoğun tepki alan ve maç sonu yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Erol Bulut'un Gaziantep FK'daki 1,5 yıl teknik direktörlük macerası bugün itibariyle sona erdi. Bulut'un, yarın takımıyla vedalaştıktan sonra Gaziantep'ten ayrılması bekleniyor.

VALİ GÜL'DEN GAZİANTEP FK AÇIKLAMASI

Teknik direktör Erol Bulut ile yolların karşılıklı anlaşma ile ayrıldığını açıklayan Vali Davut Gül, kulübün finansal anlamda çok kötü bir durumda olmadığını ancak yeni gelecek başkan ve yönetimin maddi destek sağlaması gerektiğini söyledi.



"Futbolculara günü geçmiş 45 milyon TL borç var"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün finansal anlamdaki son durumu ile ilgili bilgi veren Gaziantep Valisi Davut Gül, futbolculara 45 milyon civarında günü geçmiş borç bulunduğunu belirterek, "Eskiden kulüplerin oluşturduğu bütçenin yüzde sekseni federasyon gelirlerinden oluşuyordu. Bu dönemde şartlar değişti. Şu anda kulüplerin oluşturduğu bütçenin yüzde 20'sini federasyon gelirleri, yüzde 80'ini ise yereldeki diğer gelirler oluşturuyor. Hem ligdeki yayın gelirlerinin azalması ve hem de diğer sebeplerden dolayı kulüplerin bütçelerinde azalmalar oldu. Buna rağmen Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolculara günü geçen borcu yaklaşık 45 milyon TL civarındadır. Bizim yeni dönem için oluşturduğumuz yeni bütçe ise 200 milyon TL'nin üzerinde. Dolayısıyla biz sezonun sonuna kadar ödememiz gereken bütün borçları planlamış durumdayız. Biraz şehrin katkısı biraz da yeni gelecek yönetimin katkısı ile inşallah sezon sonunu borçsuz bitirmiş olacağız" dedi.



"Gaziantep FK, 1 TL borcu olmayan bir kulüp olarak sezonu bitirmiş olacak"

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Gaziantep Futbol Kulübü'nün borçları ile ilgili rakamları ve borçların nereden kaynaklandığını da açıklayan Vali Davut Gül, "Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir kısım vergi borcu var. Ve bu borç daha önceden yapılandırılmıştı zaten. Dolayısıyla vergi borcu ile ilgili sorunumuz çözülmüştü. Diğer taraftan sezonun sonuna kadar gerekli olan bir bütçe var. Bu bütçenin de büyükşehir belediyemiz ve Organize Sanayi bölgemiz yaklaşık yüzde 80'ini tamamlamış durumda. Kalan yüzde 20'lik kısımla ilgili de yeni gelecek yönetim ve başkan bir bütçe oluşturacak. Bu şekilde de Gaziantep Futbol Kulübü 1 TL borcu olmayan bir kulüp olarak sezonu bitirmiş olacak. Bizim finansal anlamda bir sıkıntımız yok. Sadece nakit akışında geçici bir sıkıntı oldu. Şu an finansal anlamda bir bataktan bahsetmiyoruz. Her kulübün borcu var. Bu borç da ileriye dönük ödenmesi gereken rakamlardan oluşuyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün günü gelip de geçen ödeme miktarı mütevazı bir rakam. Bu rakam yaklaşık 80-90 milyon TL civarında. Bunu da çok uygun bir takım içerisinde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.



"Kulübe başkan olacak kişi 2 milyon dolar verecek"

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Gaziantep FK'da yeni başkan ve yönetimin belirlenmesi için çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini de belirten Vali Davut Gül, "Gaziantep FK başkanlığı için birkaç isimle görüşüldü. Bu isimlerden bazıları niyetlendi ama sonrasında vazgeçti. Bu durum da Gaziantep Futbol Kulübü'nün finansal anlamda çok kötü durumda olduğu algısına neden oldu. Böyle bir şey yok. Ama başkan ve yönetime girecek yöneticiler kulübe finansal anlamda destek olacaklar. Yani kulübe başkan olacak kişi 2 milyon dolar verecek. Yönetim kuruluna girecek olanlar para verecek. Dolayısıyla da 4-5 milyon Dolar yönetimden gelecek, bir o kadar Büyükşehir Belediyesi verecek, bir o kadar da Organize Sanayi Bölgesi verecek, bir o kadar da federasyon gelirleri ve taraftar yerleri dahil ettiğimizde sorun ortadan kalkmış olacak. İşin özeti şu, finansal bir sıkıntımız yok ve yönetim anlamında bir sıkıntımız yok. Sadece iyi yönetimi bulmak istiyoruz. Bu da bugünden yarına olabilecek bir iş değil" şeklinde konuştu.



"Önceki hocamızla karşılıklı anlaşarak ilişkimizi kestik"

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Gaziantep FK ile Erol Bulut'un yollarının ayrıldığını resmi olarak ilk kez açıklayan Vali Davut Gül, "Önceki hocamızla karşılıklı anlaşarak ilişkimizi kestik. Emek veren önceki hocalarımıza ve ekibine, emek veren önceki başkan ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelecek yönetim çalışabileceği teknik kadroyu kendisi belirleyecek. Yani hangi şartlarda, kiminle çalışmak istiyorsa buna yeni yönetim karar verecek. Şu an takımın başında Erdal Güneş hoca var. Dolayısıyla yeni yönetim gelene kadar Erdal hocayla devam edeceğiz. Yönetim gelince Erdal hoca ile mi devam edeceğine, yoksa başka bir hocama getireceğine kendisi karar verecek. Biz bu süreçte Erdal hocaya güveniyoruz. Erdal hoca geçmişte de takımda görev aldı. Duruma göre bakarız. Erdal hoca eğer başarılı olursa sezon sonuna kadar Erdal hocayla da devam edebiliriz. Biz birlik bütünlük içerisinde sezonu tamamlamak istiyoruz. Takımımız iyi, ufak tefek eksiklerimiz ve takviye durumlarımız oluyor. Şubat'ın 8'ine kadar vaktimiz var. Uygun futbolcu bulunduğunda ya da o tarihe kadar uygun imkanlar olduğunda takma takviye de yapabiliriz" diye konuştu.



"Yeni başkan ve yönetimi önümüzdeki hafta netleşecek"

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Yeni başkan ve yönetim kurulunun önümüzdeki hafta netleşeceğini belirten Vali Davut Gül, "Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni başkanı ve yönetimi önümüzdeki hafta netleşecektir. Şu an için öne çıkan bir isim yok. Hevesi olan, parası olan ve itibarı olan kişilerle konuşacağız. Özetle kulübe başkan olacak kişinin para vermesi gerekiyor. Başkan olayım ama para vermem demekle olmaz. Dolayısıyla yeni gelecek yönetim de elini taşın altına koyacak. Ve İnşallah el birliği ile de bu süreci atlatacağız. Yeni başkanın takıma yakışır, takımı temsil edebilecek bir kimliğinin, isminin olması gerekiyor. Bunun dışında da kazası belası yoksa, ya ben 2 milyon Dolar vereceğim yönetimde de arkadaşlarım 3 milyon Dolar verecek diyorlarsa hemen kulübün anahtarını vereceğiz. Bu konuda hevesli olanlarla da Gaziantep'in ortak aklı ile gerekli görüşmeleri yaparak karar vereceğiz" dedi.