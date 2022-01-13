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Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep FK'da 9 pozitif vaka!

#Gaziantep FK#Koronavirüs#Süper Lig
Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep FKda 9 pozitif vaka

Gaziantep FK'da 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcunun 3'ünün test sonucunun negatife döndüğü belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.

Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep FKda 9 pozitif vaka

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#Gaziantep FK#Koronavirüs#Süper Lig

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