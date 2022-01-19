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Son Dakika: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi! Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının da saati değişti...

#Gaziantep FK#Yeni Malatyaspor#Erteleme
Son Dakika: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının da saati değişti...

Süper Lig'de Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesi devam eden hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı da 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.

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Süper Lig'de kar yağışı nedeniyle dün yarıda kalan ve bugüne ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakası devam eden hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı da 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Süper Lig'in 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak.

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Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.

BİR MAÇIN DA SAATİ DEĞİŞTİ

Öte yandan bugün oynanacak Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir mücadelesi ise olumsuz hava koşulları sebebiyle saat 17.00 yerine 18.00'de başlayacak.

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