Son Dakika: Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut'tan Arda Güler sorusuna o cevap! "Ayarımız yok"

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu.

Deneyimli teknik adam, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

Son haftalarda iyi futbol vardı ama istediğimiz sonuçları alamamıştık. Galatasaray maçında bu maçlarda da kaçırdığımız gollerin verimini almış olduk. Keşke önceki maçlarda da bu pozisyonları değerlendirseydik.

Galatasaray'dan önceki 6 maçta sadece 2 beraberliğimiz vardı. Kazanmamız gerekiyordu. Milli ara gelirken futbolcular kafayı izne endeksliyor ama biz onları iyi motive ettik. İyi çalıştık. Kayıp puanların üzüntüsünü 3 puanla çıkardık.

İstanbul ekipleriye 6 maçta 16 puan

Büyük takımlara karşı futbolcular daha iyi motive oluyor. Keşke her maç büyüklere karşı olsa. Bu sene kendi evimizde çok iyi grafik çizdik. Bunun yarısını deplasmanda yapmış olsak başka bir yerde olurduk.

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İç sahada 2., dış sahada 19.

Gece ile gündüz biri bir tablo. Dış sahada da iyi maçlarımız oldu. Trabzonspor'a nasıl oynadığımız ortada, en az 1 puan almalıydık. Geçmiş yıllardan gelen bir deplasman fobisi olabilir. Buna çalışıyoruz.

Takımda bütün yük 3-4 oyuncunun üzerine biniyor. Bunun diğer oyunculara da dağılması lazım. Öyle olsa daha iyi durumda olurduk.

Üçlü savunma

Takımın son 2 yılda üçlü savunma alışkanlığı var. Bunu hemen bozmak istemedik. Bazen dezavantaj da oluyor. 3 stoper olunca bazen topu birbirlerine bırakıyorlar ve gol yiyoruz. Bazen 4'lüye de döndük. İkisini de kullanıyoruz.

En önemli faktör disiplin. Herkes çalışıyor, bizim de çalışma sistemimiz var. Bazen zaman alıyor bazen de çabuk etki veriyor. Şükürler olsun Malatya'da da Alanya'da da Avrupa kupaları için yarıştık. Burada biraz zaman aldı ama başarı geliyor.

İlham kaynakları

Bu soru hep sorulur. Parreira ile 30 yıl önce çalışmışız. Futbolda çok şey değişti. Tabii ki çok iyi hocalarla çalıştım. Teknik direktörlük hedefiniz varsa kendinizi hazırlıyorsunuz, sistem kurmaya çalışıyorsunuz.

Arda Güler, Emirhan İlkhan gibi gençleri korumak nasıl olmalı?

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Bu konuda 1 hafta konuşabiliriz. Ülkemizde ana sorun da altyapı zaten. Niye oyuncu çıkmıyor? Niye gençler oynamıyor? Gençler için çok şey yaptığımızı söyleyemeyiz.

Alt yapılara iyi sahalar, iyi ortamlar vermeliyiz. 2-3 maç oynayan bir genci yere göğe sığdıramıyoruz. Kötü oynadığında da yerin dibine batırıyoruz. Ayarımız yok. Bu da büyük bir sorun. Futbolcunun da ayakları yere basmalı.

Genç arkadaşlarımızda maalesef kopmalar oluyor. Psikolojik destek vermeliyiz onlara. İster istemez futbolcunun ayakları yerden kesilebilir. Bizim ortamımız buna çok uygun. Onlara her türlü destek vermeliyiz.

Yurt dışı hedefi var mı?

Hedef her zaman var. Olması da gerekir. Avrupa'ya çıkıp teknik direktörlük yapma hedefim var. Bu iki kez önüme de geldi ama farklı karar verdim. Bundan sonra da bu hedefler var. Şu anda amacım burada başarılı olmak. Kesinlikle pişmanlık yok. Bir karar verdiysem arkasında dururum. 2017'den beri verdiğim kararlarda pişmanlık duymadım.