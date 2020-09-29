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Geri Futbol Son dakika | Gaziantep FK, Sumudica'nın savunmasını alacak
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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

Son dakika | Gaziantep FK, Sumudica'nın savunmasını alacak

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Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, teknik direktör Marius Sumudica'nın rüşvet iddiasıyla ilgili, "Böyle bir durum ilk önce yönetimle paylaşılmalıydı. Burası Gaziantep Futbol Kulübü ve bu olay artık resmi bir durum. Avukatlarımız aracılığıyla işlemler resmi ilerleyecek ve Sumudica'nın savunması alınacak" dedi.

Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen, Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın rüşvet iddiasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sumudica'nın dün yaptığı açıklamada, "Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'den iki menajer beni aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin Euro teklif etti" sözlerini değerlendiren Özmen, şunları söyledi:

"Burası Gaziantep Futbol Kulübü. Böyle bir olay varsa ilk önce yönetime bildirilmeliydi. Bu işin takibini sonuna kadar yapacağız. Avukatlarımıza bilgi verdik. Teknik direktör Sumudica'nın savunması alınacak. Artık süreç resmi bir şekilde yürüyecek. Doğru olan budur. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Böyle bir durumun sonuna kadar takipçisi olacağız ve ortaya çıkaracağız." 

Son dakika | Gaziantep FK, Sumudicanın savunmasını alacak

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