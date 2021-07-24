Son dakika: Gaziantep FK, Schalke 04'ten Hamza Mendyl'i transfer etti

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Schalke 04'de forma giyen Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Hamza Mendyl takımımızın kamp yaptığı Avusturya'ya gelerek, kulüp başkanımız Cevdet Akınal'ın da katılımıyla resmi sözleşmeye imza attı.

Hamza Mendyl'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

HAMZA MENDYL KİMDİR?

21 Ekim 1997 tarihinde Fas'ın Casablanca şehrinde dünyaya gelen başarılı sol bek, futbola ülkesi takımlarından A.M Football'da başladı. Henüz 18 yaşındayken Fransa Ligi ekiplerinden Lille'in dikkatini çeken ve Fransa'ya transfer olan Hamza, yüksek hızı ve hücum gücüyle adından söz ettirmeyi başardı. 23 yaşında olmasına karşılık 20 kez Fas Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcu, kariyerinde bir gol sevinci yaşadı.